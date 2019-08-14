Fenerbahçe, Süper Lig mesaisine başladı Geçen sezon taraftara saç baş yolduran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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