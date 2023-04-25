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Yerel Fenerbahçe stadının önünde rezillik!
Yerel

Fenerbahçe stadının önünde rezillik!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 08:27:00 -

Fenerbahçe-İstanbulspor maçının ardından stadın önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı. Maçın beraberlikle sonuçlanması taraftarları kızdırdı. Bir grup öfkeli taraftar yoldan geçen bir araca saldırdı.

3-3 beraberlikle biten Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardından bir araç sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar tartıştıkları araca saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi.

Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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