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Spor Fenerbahçe stadında yangın!
Spor

Fenerbahçe stadında yangın!

Fenerbahçe-Giresunspor müsabakasının oynandığı Ülker Staduyumu'nda, çatıdaki ısıtıcıların olduğu bölümde küçük çaplı bir yangın meydan geldi. Stadyum görevlileri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 20:47:00 -

Fenerbahçe, Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Maçın devam ettiği esnada Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda küçük çaplı bir yangın meydana geldi.

Çatıdaki ısıtıcıların olduğu bölümde çıkan yangın, stadyum yetkililerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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