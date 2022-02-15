Fenerbahçe sonrası açıkta kaldı!

Fenerbahçe'nin yolların ayrıldığı, Everton'a transferi son anda taraftarın tepkisiyle gerçekleşmeyen Vitor Pereira Corinthians konusunda kararını verdi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira Brezilya ekibi Corinthians için gündeme gelmişti. Portekizli hoca Corinthians konusunda kararını verdi.

Portekizli hoca Vitor Pereira, Corinthians'ın teklifini reddetti. Brezilya ekibinin başına geçmesi beklenen Pereira teklifi kabul etmedi. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Pereira Everton'da teknik direktörlük konusunda birinci tercih haline gelmişti. Ancak taraftarların sosyal medyadan Pereira istemediklerini açıklaması ve tepki göstermesi sonucunda göreve Frank Lampard getirilmişti.

Fenerbahçe'de başarılı olamadı

Vitor Pereira bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.