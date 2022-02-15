  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe sonrası açıkta kaldı!
Spor

Fenerbahçe sonrası açıkta kaldı!

Fenerbahçe'nin yolların ayrıldığı, Everton'a transferi son anda taraftarın tepkisiyle gerçekleşmeyen Vitor Pereira son olarak Brezilya ekibiyle de anlaşamadı ve ortada kaldı

Yeniakit Publisher
2022-02-15 12:02:00 -
Fenerbahçe sonrası açıkta kaldı!

Fenerbahçe'nin yolların ayrıldığı, Everton'a transferi son anda taraftarın tepkisiyle gerçekleşmeyen Vitor Pereira Corinthians konusunda kararını verdi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'ın kapısından dönen Vitor Pereira Brezilya ekibi Corinthians için gündeme gelmişti. Portekizli hoca Corinthians konusunda kararını verdi.

Portekizli hoca Vitor Pereira, Corinthians'ın teklifini reddetti. Brezilya ekibinin başına geçmesi beklenen Pereira teklifi kabul etmedi. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Pereira Everton'da teknik direktörlük konusunda birinci tercih haline gelmişti. Ancak taraftarların sosyal medyadan Pereira istemediklerini açıklaması ve tepki göstermesi sonucunda göreve Frank Lampard getirilmişti.

Fenerbahçe'de başarılı olamadı

Vitor Pereira bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay