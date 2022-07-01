  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe sol bekini Brezilya'da buldu!
Spor

Fenerbahçe sol bekini Brezilya'da buldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:56:00 -
Fenerbahçe sol bekini Brezilya'da buldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, bu bağlamda Jorge Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un gelecek sezon Ferdi'yi orta saha oynatmak istediği ve bu yüzden Novak'a alternatif olacak bir sol bek talep ettiği biliniyor. Bu sebeple sarı lacivertliler genç sol bekin peşine düştü. 

Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin, Dinamo Kiev maçına tam kadro ve yeni transferlerle gitmek istediği biliniyor. Bu bağlamda Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere Jorge Jesus, Portekiz ve Brezilya liglerine, futbolcularına oldukça hakim. Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ferdi Kadıoğlu'nu sol bek pozisyonunda değerlendirmeyecek. Ferdi'yi orta sahada kullanacak Jesus, mevcut pozisyonda sadece Novak'ın kalacak olmasından dolayı transfer istedi.

A Spor'a göre; Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi. Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Sao Paulo'nun genç yıldızı Welington'u gözüne kestirdi. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Welington için fiyat araştırması yaptığını yazdı.

Welington ile beraber Fenerbahçe'de sol bek konusunda Atalanta'dan Pazzella da öne çıkan isimler arasında yer almıştı. Öte yandan Fenerbahçe, Welington, Pazzella gibi isimlerin yanı sıra Ruben Vinagre'ye de olan ilgisini sürdürüyor. Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor.

 


Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?
Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!
Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Medya

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme
Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Kadın - Aile

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Spor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması
Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Kadın - Aile

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Sağlık

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi
Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Aktüel

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak
NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Teknoloji

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23