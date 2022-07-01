Fenerbahçe sol bekini Brezilya'da buldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, bu bağlamda Jorge Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un gelecek sezon Ferdi'yi orta saha oynatmak istediği ve bu yüzden Novak'a alternatif olacak bir sol bek talep ettiği biliniyor. Bu sebeple sarı lacivertliler genç sol bekin peşine düştü.

Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin, Dinamo Kiev maçına tam kadro ve yeni transferlerle gitmek istediği biliniyor. Bu bağlamda Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere Jorge Jesus, Portekiz ve Brezilya liglerine, futbolcularına oldukça hakim. Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ferdi Kadıoğlu'nu sol bek pozisyonunda değerlendirmeyecek. Ferdi'yi orta sahada kullanacak Jesus, mevcut pozisyonda sadece Novak'ın kalacak olmasından dolayı transfer istedi.

A Spor'a göre; Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi. Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Sao Paulo'nun genç yıldızı Welington'u gözüne kestirdi. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Welington için fiyat araştırması yaptığını yazdı.

Welington ile beraber Fenerbahçe'de sol bek konusunda Atalanta'dan Pazzella da öne çıkan isimler arasında yer almıştı. Öte yandan Fenerbahçe, Welington, Pazzella gibi isimlerin yanı sıra Ruben Vinagre'ye de olan ilgisini sürdürüyor. Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, 3 futbolcudan en az 1'ini mutlaka transfer etmek istiyor.



