Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Slavia Prag ile karşılaşacak. Peki, zorlu maç ne zaman?
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile Slavia Prag 17 Şubat Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Zorlu mücadele Exxen Dijital platformundan naklen yayımlanacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.