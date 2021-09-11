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Spor Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Altay’ı 2-0 yenerek ligde 9 puanla 2. sıraya yükselmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Lideri için önemli bir karşılaşma olan Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:15:00 - 2021-09-11 12:15:33
Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda?

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Jose Ernesto Sosa ile Enner Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dimitrios Pelkas ile Filip Novak'ın ise müsabaka kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe yeni transferleri

Fenerbahçe, yeni transferler Mergim Berisha, Diego Rossi, Max Meyer, Burak Kapacak ve Miguel Crespo, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıkacak.

Süper Lig puan durumu

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