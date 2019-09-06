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Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti

Fenerbahçe’nin scout ekibi, oyuncu taramaları için Romanya ile İspanya arasında oynanan maçı tribünden takip etti.

06 Eylül 2019 Cuma 10:27
Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti

Fenerbahçe’nin scout ekibi, oyuncu taramaları için Romanya ile İspanya arasında oynanan maçı tribünden takip etti.


Avrupa Futbol Şampiyonası’nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya-İspanya maçını yerinde takip etti. Özellikle Romanya’daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:27
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