  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında görücüye çıktılar! Sizce en güzel hangisi?

Hakan Ural'dan bomba ifşaatlar! ‘Tarkan’ından Sezen Aksu’suna kadar…’

Alçak eylem öncesi skandal detay ortaya çıktı! Serbest bıraktırmış

Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı

Al sana İstanbul Sözleşmesi! Fransa’dan gelen haber maskeleri indirdi

Cinnet geçiren Amerikalılar birbirini öldürüyor

Türkiye İngiltere'den savaş gemisi mi alıyor? Bakan Hulusi Akar'dan merak edilen soruya cevap

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den müthiş hamle, Avrupa ülkeleri kapımızı çalacak

Acı haber! Şehit askerlerimiz var

Cihat Yaycı Paşa: Sadece İsveç ve Finlandiya değil! Eğer o iki ülke NATO'ya alınırsa...
Spor Fenerbahçe şaşkın! reddedildi
Spor

Fenerbahçe şaşkın! reddedildi

İtalyan Kulübü Parma, Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwolde için yaptığı 6 milyon euroluk son teklifi reddetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:39:00 -
Fenerbahçe şaşkın! reddedildi

Uzun zamandır sol bek arayan ve İtalya'daki genç yetenek Jayden Oosterwolde için transfer pazarlıkları yapan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hollandalı oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçe, kulübü Parma'dan olumsuz cevap aldı. İtalyan ekibinin Oosterwolde transferi için 10 milyon Euro istediği iddialar arasında.

Fabio Pecchia görüşmeyi doğruladı

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. 

Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı.

Jayden Oosterwolde Kimdir

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23