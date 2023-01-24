Fenerbahçe şaşkın! reddedildi

Uzun zamandır sol bek arayan ve İtalya'daki genç yetenek Jayden Oosterwolde için transfer pazarlıkları yapan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hollandalı oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçe, kulübü Parma'dan olumsuz cevap aldı. İtalyan ekibinin Oosterwolde transferi için 10 milyon Euro istediği iddialar arasında.



Fabio Pecchia görüşmeyi doğruladı



Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.



Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı.



Jayden Oosterwolde Kimdir



Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.