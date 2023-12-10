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Spor Fenerbahçe şampiyonluktan 1 milyon dolar kazandı! İşte detaylar...
Spor

Fenerbahçe şampiyonluktan 1 milyon dolar kazandı! İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-12-10 15:35:00 -
Fenerbahçe şampiyonluktan 1 milyon dolar kazandı! İşte detaylar...

Columbus Crew, MLS'de şampiyon oldu. Kupayı kaldıran takım coşkulu anlar yaşadı. Detaylar haberimizde...

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Diego Rossi'nin takımı Columbus Crew, MLS'de Los Angeles ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Crew, MLS'de şampiyonluğunu ilan etti. Crew'de golleri Hernandez ve Yeboah kaydederken, Los Angeles'ın tek golünü Bouanga kaydetti.

Coşkulu anlar yaşandı

Diego Rossi'nin takımı kupayı kaldırırken coşkulu anlar yaşadı.


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