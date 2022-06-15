Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2021-2022 sezonunu Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Devlet Ligi'ne 2.ön eleme turundan dahil olacak. Merakla beklenen kura çekimi gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi kim oldu?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Savaş sebebiyle ilk maç Ukrayna'da değil Polonya'da oynanacak.