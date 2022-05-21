Fenerbahçe sağ bekini İngiltere'de buldu!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, gözünü gelecek yıla çevirdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı lacivertliler, teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus'a emanet edecek. Beklere de takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Süper Lig'de kötü giden sezonu Şampiyonlar Ligi ile noktalayan Fenerbahçe, gelecek sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, Jorge Jesus'u getiriyor. Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yönetim, teknik direktör konusu belli olmasa da takviye yapılacak bölgeleri belirledi. Kanarya, bu doğrultuda sağ bek, sol bek, orta saha, kanatlar ve forvete transfer yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gündemine sağ bek pozisyonu için Cyrus Christie geldi.

Cyrus Christie ocak ayında Swansea'ye kiralanmıştı. Christie'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sağ bek oyuncusu bu sezon 22 maçta 3 gol 5 asistle oynadı. Christie sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağı ve stoperde de oynayabiliyor.

CYRUS CHRİSTİE KİMDİR?

30 Eylül 1992 İrlanda doğumlu. 1.88 boyunda. Piyasa değeri: 1.2 milyon Euro.

İrlanda Milli Takımı formasını 29 kez giydi. İrlanda'nın yanı sıra İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor.