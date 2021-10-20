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Spor Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı şifresiz izle |Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3.maçında Royal Antwerp'i konuk edecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:14:00 -
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta maçlarıyla sürecek. Temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu 3. hafta maçında Royal Antwerp'i konuk edecek. İşte, maçın detayları...

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Maçı televizyondan izlemek isteyenlerin önce Exxen’e üye olması gerekiyor.  

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

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Antwerp hangi ülkenin takımı?

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