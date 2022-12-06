Fenerbahçe resmen duyurdu! İki yıldız isimden kötü haber
Fenerbahçe'den 2 yıldızı için resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır."
"Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."