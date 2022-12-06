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Spor Fenerbahçe resmen duyurdu! İki yıldız isimden kötü haber
Spor

Fenerbahçe resmen duyurdu! İki yıldız isimden kötü haber

Fenerbahçe'den 2 yıldızı için resmi açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:30:00 -
Fenerbahçe resmen duyurdu! İki yıldız isimden kötü haber

Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin son durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır."

"Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."

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