Fenerbahçe resitali! Kadıköy'de kazanan Kanarya...

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Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 3-1 yenerek Lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü.
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 3-1 yenerek Lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada golü buldu. Rakibini çalımla ekarte eden Arda Güler’in sağ çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
31. dakikada sağ çaprazdan Visca’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik’in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.
33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.
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36. dakikada Hamsik’ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen’in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi’nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
İlk yarı, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49. dakikada Eren’in sert ortasında kaleci İrfan Can topa sahip oldu.
55. dakikada Rossi’nin pasında Valencia’nın ayak içi vuruşunda kaleci Uğurcan güçlükle topu kornere çeldi. 56. dakikada Arda’nın korner vuruşuna iyi yükselen Samet’in vuruşunu kaleci Uğurcan yine güçlükle çelebildi. 58. dakikada Zajc’ın enfes çalımlarıyla ilerleyerek verdiği pasta Peres’in sert şutu ağlara gitti: 2-0
71. dakikada Ferdi’nin pasında Valencia ceza sahası içinden sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0
79. dakikada Ferdi’nin Trezeguet’ye müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada topun başına geçen Trezeguet farkı ikiye düşürdü: 3-1
88. dakikada Arif’in vuruşu auta gitti. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibini 3-1 yendi.