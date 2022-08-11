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Spor Fenerbahçe Play-Off turunda!
Spor

Fenerbahçe Play-Off turunda!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi ise Avusturya takımı Austria Wien.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 21:54:00 -
Fenerbahçe Play-Off turunda!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi ise Avusturya takımı Austria Wien.

28. dakikada orta sahada kazanılan topla buluşan Arda Güler, pasını sağ kanatta hareketlenen Serdar Dursun’a aktardı. Bu oyuncunun çizgiden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun’la buluşturdu.Serdar’ın şutunda kaleci ​​​​​​​Nguyen’in çeldiği top kornere çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.

55. dakikada Altay’la başlayan atakta Serdar Dursun iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Serdar’ın Arda’ya verdiği pasta savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

SERDAR’DAN JENERİKLİK GOL

56. dakikada Bruma’nın pasında topla buluşan maçın etkili isimlerinden Serdar Dursun’un enfes şutu ağlara gitti: 0-1

SLOVACKO’DAN GOL GELDİ

58. dakikada Çek ekibi Sasinka ile hemen cevap verdi: 1-1

60. dakikada Levin’in sert ortasında Altay güçlükle topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Bruma’nın pasında Arda Güler’in ceza sahası dışından sert vuruşu kalecide kaldı. 68. dakikada Rossi’nin pasında Zajc’ın vuruşunu Slovacko savunması uzaklaştırdı.

76. dakikada Danicek’in sert ortasında araya giren kaleci Altay Bayındır tehlikeyi yumrukla uzaklaştırdı.

83. dakikada Tomic’in ceza yayı dışından sert vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

Müsabakada başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

 

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