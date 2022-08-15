Fenerbahçe Paşalar gibi!
Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa’yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte müsabakanın 16. dakikasında Hasan Emre kırmızı kartla oyundan atıldı.
Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa’yı 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte müsabakanın 16. dakikasında Hasan Emre kırmızı kartla oyundan atıldı.
8. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King’in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada Ferdi’nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia’nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia’nin vuruşunda top üstten auta gitti.
34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique’nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia’nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor’la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor’un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic’in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.
45+3. dakikada Osayi-Samuel’in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia’nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3
Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Samuel’in sert şutu auta gitti.
58. dakikada King’in pasında maçın etkili isimlerinden Valencia’nın aşırtma vuruşu ağlara gitti: 0-4
63. dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Zajc’ın şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Valencia’nın ara pasında topla buluşan King’in şutu az farkla dışarı gitti.
68. dakikada King’in sert şutu direğe çarparak auta çıktı. 82. dakikada Crespo’nun pasında Serdar topa sahip olamadı.
86. dakikada Crespo’nun pasıyla topla buluşan Arda Güler’in şık golü tabelayı yine değiştirdi: 0-5.
90+2. dakikada Serdar'ın pasında Arda Güler yine sahneye çıktı ve maçı bitirdi: 0-6
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