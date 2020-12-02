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Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia
Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi ile İstanbul'da karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:35:16 -
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve Arka Gdynia'nın yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve Fransa'dan Asvel Feminin'in yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanıyor.

Gruptaki ilk maçında Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci müsabakada Arka Gdynia karşısında galibiyet arayacak.

Metro Enerji Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Öte yandan grubun diğer maçında saat 20.00'de USK Prag ile Asvel Feminin karşı karşıya gelecek.

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