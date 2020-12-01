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Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'da galibiyet sevinci
Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'da galibiyet sevinci

Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu: "Prag çok zor bir ekip. Avrupa Ligi'nin Ekaterinburg’dan sonra ikinci favori gösterilen takımı. Yıllardır bu işin lokomotifi. Göreve geldiğimiz sene de onlara çeyrek final aşamasında talihsiz şekilde elenmiştik. O yüzden bu maça çok önem veriyorduk"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:55:01 -
Fenerbahçe Öznur Kablo'da galibiyet sevinci

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 yenmesini güzel bir başlangıç olarak değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe TV’ye açıklamada bulunan Sipahioğlu, "Prag çok zor bir ekip. Avrupa Ligi'nin Ekaterinburg’dan sonra ikinci favori gösterilen takımı. Yıllardır bu işin lokomotifi. Göreve geldiğimiz sene de onlara çeyrek final aşamasında talihsiz şekilde elenmiştik. O yüzden bu maça çok önem veriyorduk." yorumunu yaptı.

Geçen haftalarda takım içinde koronavirüse yakalananların olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, şunları söyledi:

"Hepsi koronadan döndü. Bugün bile maç ortasında oksijen almak için kapıya giden oyuncular vardı. Jasmine Thomas maç sonu ufak bir sakatlık geçirdi. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda tam form tutamadan en güçlü takımlardan biriyle eşleşmiştik. Dün Victor Lapena’yla yaptığımız son konuşmada, ‘sadece şunu bilin, yarın gurur duyacağınız bir savaş yaşayacağız. Gurur duyacaksınız.’ dedi. Bugün de maç nereden nereye geldi. Savaştılar, mücadele ettiler."

Sipahioğlu, galibiyetten dolayı tüm ekibi tebrik ederek, "Bu şartlardaki mücadele için hocamıza, idari kadromuza ve tüm oyuncularımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu." ifadesini kullandı.


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