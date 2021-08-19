  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı
ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek!
Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi öldürüldü
Spor Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı
Spor

Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 12:29:00 -
Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralandı.

Fenerbahçe ve Watford, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuya başarılar dilenirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibi Watfor'dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay