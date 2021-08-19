Fenerbahçe Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralandı.

Fenerbahçe ve Watford, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuya başarılar dilenirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibi Watfor'dan yapılan açıklamada da "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verildi.