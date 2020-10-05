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Spor Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya gönderdi
Spor

Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:21:56 -
Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya gönderdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in kişisel gelişimini tamamlaması için Altınordu Kulübü ile karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma her iki kulübün de haklarının korunacağı şekilde yapılmıştır." denildi.

Genç kalecinin durumunun takip edileceği belirtilerek, "Futbolcu yetiştirme konusunda sadece ülkemizde değil, dünyada da adını duyuran Altınordu Kulübüne kalecimizin gelişimi konusunda verecekleri destek için şimdiden teşekkür eder, ülke futbolunun geleceği için bu çalışmaların yayılarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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