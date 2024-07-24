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Spor Fenerbahçe o ismi KAP’a bildirdi
Spor

Fenerbahçe o ismi KAP’a bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-24 11:59:00 -
Fenerbahçe o ismi KAP’a bildirdi

Fenerbahçe yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

Son olarak beş sezondur İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen En-Nesyri, çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.

En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor.
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