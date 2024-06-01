Fenerbahçe, Mourinho'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe, 99 puanla ligi 2. bitirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.
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