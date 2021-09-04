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Spor Fenerbahçe, Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Spor

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe (FB) Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 19:20:00 - 2021-09-05 00:06:25
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. Orta saha oyuncusunun, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul’a geleceği kaydedildi.

Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.

Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

 

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