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Spor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
Spor

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 10.haftasının kapanışında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 08:47:00 -
Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 10.hafta pazartesi akşamı oynanacak iki maçla noktalanacak. Peki, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Ankaragücü 17 Ekim Pazartesi akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde 105. randevu

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi. Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

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