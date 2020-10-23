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Spor Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da koronavirüs şoku!
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da koronavirüs şoku!

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:42:00 - 2020-10-23 17:48:02
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da koronavirüs şoku!

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı kritik Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da koronavirüs paniği yaşanıyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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