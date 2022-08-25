Fenerbahçe maçı ne zaman? fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe , Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son adımı bugün atacak. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Viyana’da 2-0 yendiği Austria Wien’i bu kez Kadıköy Ülker Stadı’nda ağırlayacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği karşılaşmada Fenerbahçe’ye her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgi yetecek. Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien’e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Pelkas, Berisha ve Joao Pedro, UEFA Listesinde olmadığı için Bruma ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak. Teknik direktör Jorge Jesus’un sahaya hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano'nun yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar paylaşılacak...

Fenerbahçe-Austria Wien muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz

246. maça çıkıyor

Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak. SarıLacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Kupa 2’de 128. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi’nde 128. maçına çıkacak. fanatike göre; SarıLacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi. Valencia'nın ikinci baharı

Ağustos 2020’de Fenerbahçe’ye katılan ve Sarı-Lacivertli ekipte 3. sezonuna başlayan Enner Valencia, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde çıktığı 3 maçta 6 gol atmayı başaran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığında açık ara zirveye yerleşti. Sarı-Lacivertli ekipte ilk ve ikinci sezonunda 13’er gol atan 32 yaşındaki oyuncu, daha sezonun başında olmasına rağmen şimdiden 6 gole ulaştı. Enner Valencia, ligde 3 hafta geride kalırken forvet oyuncuları arasında toplamda golün yanı sıra ortalama isabetli şut parametresinde ilk sırada yer alırken; ortalama başarılı atak aksiyonları ve gol beklentisinde ise 2. sırada yer alıyor.

Hocanın vazgeçilmezi

Teknik direktör Jorge Jesus’un da vazgeçilmezi haline gelen Valencia’nın bu gece de Avusturya temsilcisi karşısında yine takımın en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.

Joshua King kadroda

Fenerbahçe’nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King’in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor. Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus’un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak

Arda Güler yine sonradan

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynanan Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak. Teknik direktör Jesus’un Arda’yı ikinci yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor.

8 resmi maçta 27 oyuncu

Yaptığı her açıklamada, 3 günde 1 oynanan maçlara ve yoğun tempoya vurgu yapan Jorge Jesus, daha sezonun başı olmasına rağmen 8 resmi maçta tam 27 oyuncuya forma şansı verdi. Sezon başında takımdan gönderilmesi beklenilen Lemos’a dahi 3 maçta ilk 11’de şans veren tecrübeli teknik adamın bu süreçte vazgeçemediği tek isim Macar savunmacı Attila Szalai oldu. 8 resmi maçın tamamında ilk 11’de başlayan Macar oyuncuyu 8 maçta forma giyen ve 6 tanesinde ilk 11’de şans bulan Diego Rossi takip etti.

İyileşenler şans bekliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u bu süreçte tatlı bir sıkıntı bekliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro gibi isimleri sakatlıklarından dolayı az kullanan ya da kullanamayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncular arasından 3 tanesinin takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri de çoğalttı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan, İrfan Can ve Pedro da artık Jesus’un önemli alternatifleri durumunda olacak.