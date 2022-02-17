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Spor Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-17 20:11:00 -
Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat 20.45’te başladı. Mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe’nin 11: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Enner Valencia

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