Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat 20.45’te başladı. Mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe’nin 11: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Enner Valencia