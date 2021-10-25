Fenerbahçe ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu. Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwep ile de sahasında berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonunda 19 puanda kaldı.

Vitor Pereira ve Ali Koç istifaya davet edildi

Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümünde teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratta bulundu.

Portekizli teknik adam ile Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, maçın bitimiyle "Yönetim İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, maç sonunda oyuncuları da ıslıkladı.

Serdar Dursun siftah yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ilk golüne imza attı.

Sezon başında hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Serdar, uzun süreli bir sakatlık yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında bu sezon sarı-lacivertlilerle ikinci kez ilk 11'de boy gösteren Serdar, 80. dakikada golünü atmayı başardı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertlilerde iyi bir mücadele ortaya koyan Serdar, taraftarlara işaretlerle birkaç kere destek çağrısında bulundu.

Novak'tan centilmen davranış

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Filip Novak, centilmence bir davranışa imza attı.

Müsabakanın 27. dakikasında Halil Umut Meler, elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş verdi.

Hakemi uyaran Novak, kendisinin eliyle topa temas ettiğini söyleyerek kararı düzelttirdi.

Valencia, son 20 dakika

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, son bölümde oyuna dahil oldu.

Baskılı oyununa rağmen golü bulamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ilerideki hamlesini 71. dakikada Rossi'nin yerine Valencia'yı oyuna sokarak yaptı.

Valencia, kalan bölümde skora katkı yapamadı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.