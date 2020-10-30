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Spor Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Spor

Fenerbahçe Kulübünün acı günü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:19:57 -
Fenerbahçe Kulübünün acı günü

İSTANBUL (AA) - Uzun süredir kanser tedavisi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "FB TV'nin gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay." ifadeleri kullanıldı.

Kemer'in vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı spor kulüpleri başsağlığı mesajları paylaştı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Merhume Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları, Fenerbahçe Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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