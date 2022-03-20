  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe - Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu
Spor

Fenerbahçe - Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 18:37:00 -
Fenerbahçe - Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - İH KONYASPOR

İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

İH KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay