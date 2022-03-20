Fenerbahçe - Konyaspor'da ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE - İH KONYASPOR
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.
İH KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1