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Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:26:47 -
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Gribal enfeksiyon geçiren Tolga Ciğerci'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Çalışma öncesinde Enner Valencia'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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