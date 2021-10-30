Fenerbahçe Konya'da ağır yara aldı
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla yenildi.
Konyaspor ile Fenerbahçe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Konyaspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.
Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak.