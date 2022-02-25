Fenerbahçe, Kim için 12 Milyon Euro'yu reddetti!

İtalya Ligi takımlarından Napoli, Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Kim Min-Jae transferinden vazgeçmiyor.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Napoli’nin Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Min Jae Kim’in transferi için de sarı lacivertli yönetime temasa geçti.

Fenerbahçe 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti

İtalyan ekibi tecrübeli futbolcu için sarı lacivertli kulübe devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş, yönetimin bu teklifi geri çevirmesi üzerine teklifi 12 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi yapılan yüzde 50’lik artışa rağmen ikinci teklifi de geri çevirdi.

15 milyon Euro önermesi bekleniyor

Senegalli stoper Kalidou Koulibaly’yi sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun Min Jae Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli sezon sonunda bir kez daha için İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle masaya oturacak. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan Kim’i bu rakamın bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyor. Napoli’nin ise Güney Koreli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 32 maçta sahaya çıktı ve 2.644 dakika sahada kaldı.