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Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayırdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda katılan 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
  1. Carlos Kameni
  2. Fenerbahçe
  3. Anadolu Ajansı

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