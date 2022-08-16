Fenerbahçe kamburundan kurtuldu!

Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde rakibini 6-0 mağlup ederek taraftarlarını sevindirmişti. Öte yandan, kadrosuna kattığı isimlerin yanında ayrılıklarla da gündeme gelen Sarı-Lacivertliler, Ally Samatta'nın Belçika kulübü Genk'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat isimleriyle güçlendiren Sarı-Lacivertli ekipte bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Son ayrılık ise yapılan açıklamayla resmen duyuruldu. Buna göre; Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Samatta'nın maaşı olan 2 milyon 750 bin euro'nun yarısını Genk karşılayacak. Belçika kulübünün ayrıca istemesi halinde 4 milyon euro karşılığında Tanzanyalı golcünün bonservisini alabilecek.

FENERBAHÇE AÇIKLADI!

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadeleri kullanıldı.



