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Spor Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı
Spor

Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-18 02:49:00 -

Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, yaşanan saha olayları sonrası stadyumdan ayrıldı.

Tredyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışmıştı. Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesi bir süre stadyumda bekledi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Fenerbahçe kafilesiyle birlikte 01.30 sıralarında stadyumdan ayrılarak havaalanına geçti.

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