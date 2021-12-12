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Spor Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'te
Spor

Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'te

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, kente geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:54:00 -
Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'te

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, kente geldi.

Gaziantep Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacağı müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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