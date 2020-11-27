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Spor Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor
Spor

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor - Fenerbahçe, rakibi karşısında Kadıköy'de son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı - Sarı-lacivertlilerin, söz konusu karşılaşmalarda rakibine gollerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:05:47 -
Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, rakibine 2005 yılından bu yana iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli takım, Türk futbolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a karşı son mağlubiyetini 17 Nisan 2005'te yaşadı.


- Beşiktaş'a karşı son 18 maçı kaybetmedi


Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.


- Gollerde de Fenerbahçe'den büyük üstünlük


Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç sahada çıktığı son 18 müsabakada gollerde de rakibine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu 18 maçın sadece 2'sinde gol atamayan sarı-lacivertliler, biri hükmen galip ilan edildiği maç olmak üzere diğer 16 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe, hükmen galip ilan edildiği karşılaşma da dikkate alındığında Beşiktaş ağlarını 18 karşılaşmada 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.


- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 18 maç


Beşiktaş'a 15 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle iç sahada oynadığı son 18 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor
26 Şubat 2006Süper Lig 2-2
19 Kasım 2006Süper Lig 0-0
26 Nisan 2007Türkiye Kupası1-1
3 Kasım 2007Süper Lig 2-1
29 Kasım 2008Süper Lig 2-1
18 Nisan 2010Süper Lig 1-0
19 Eylül 2010Süper Lig 1-1
5 Şubat 2011Süper Lig 2-0
29 Nisan 2012Süper Lig 2-1
7 Ekim 2012Süper Lig 3-0
30 Ekim 2013Süper Lig 3-3
22 Mart 2015Süper Lig 1-0
29 Şubat 2016Süper Lig 2-1
3 Aralık 2016Süper Lig 0-0
23 Eylül 2017Süper Lig 2-1
3 Mayıs 2018Türkiye Kupası3-0 (Hükmen)
24 Eylül 2018Süper Lig 1-1
22 Aralık 2019Süper Lig 3-1
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