Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Jorge Jesus kaç yıllığına Fenerbahçe’ye gelecek?

Bu sezon şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligi 2. olarak bitirecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsmail Kartal'ın yerine kimin teknik hoca olacağı da sarı lacivertli taraftar tarafından bir hayli merak konusu.

Fenerbehça Jorge Jesus ile anlaştı mı?

Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın bugün sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi halinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi. A Spor.com.tr'den Bora Salgın'ın A Bola'dan derlediği habere göre sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la her konuda anlaşmaya vardı. Portekiz basınına yansıyan habere göre tecrübeli teknik adamla resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyor. Jorge Jesus ile sarı-lacivertli yöneticilerin yaptığı görüşmede tecrübeli çalıştırıcının 1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi.

Jorge Jesus kimdir?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jorge Jesus hangi takımı çalıştırdı?

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı. Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.