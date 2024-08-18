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Spor Fenerbahçe, İzmir'de 3 puanı uzatmalarda kaçırdı
Spor

Fenerbahçe, İzmir'de 3 puanı uzatmalarda kaçırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 00:21:00 -
Fenerbahçe, İzmir'de 3 puanı uzatmalarda kaçırdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Maçta Sarı-lacivertli takımın gollerini 45+1'de penaltıdan Dzeko ile 45+6'da En Nesyri attı. Göztepe'nin sayılarını 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.

Karşılaşmada Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu bir gol, pozisyonun öncesinde Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesi ile değer kazanmadı.

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri takımı adına ilk golünü İzmir'de buldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltirken Göztepe 2 puana çıktı.
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