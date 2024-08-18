Fenerbahçe, İzmir'de 3 puanı uzatmalarda kaçırdı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Maçta Sarı-lacivertli takımın gollerini 45+1'de penaltıdan Dzeko ile 45+6'da En Nesyri attı. Göztepe'nin sayılarını 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.

Karşılaşmada Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu bir gol, pozisyonun öncesinde Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesi ile değer kazanmadı.

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri takımı adına ilk golünü İzmir'de buldu.

Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltirken Göztepe 2 puana çıktı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Göztepe ise Alanya deplasmanında puan arayacak.,