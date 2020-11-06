Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

1988-1989 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan ve toplam 38 maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen İttifak Holding Konyaspor, sadece 5 kez galibiyet alabildi. Fenerbahçe rakibini toplamda 30 kez mağlup etti, taraflar arasında sadece 3 maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne 42 golle cevap verdi.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, daha önce 19 lig maçında İstanbul'da karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda sadece 17 iç sahada galibiyet, 3-2 mağlup, bir berabere kaldı.

Fenerbahçe, İstanbul'da 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı puanlar

Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında en farklı skor galibiyetini elde etti.

Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla 4-2 kazandı.

Fenerbahçe ise Konyaspor'a karşı 7 maçta 5, 8 maçta 4 gol attı.