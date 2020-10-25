Fenerbahçe ikinci yarıda çoştu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Trabzonspor'u 3-1 yendi.
Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başında iki net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe karşısında Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Marcel Tisserand ve 55. dakikada Valencia'nın attığı gollerle öne geçti: 2-1. Sarı-lacivertli ekip, oyuna ikinci yarıda giren Papiss Cisse'nin 72. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.
Fenerbahçe Süper Lig'de puanını 14'e çıkarırken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya kalacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.