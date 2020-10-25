  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe ikinci yarıda çoştu
Spor

Fenerbahçe ikinci yarıda çoştu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:12:00 -
Fenerbahçe ikinci yarıda çoştu

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başında iki net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe karşısında Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Marcel Tisserand ve 55. dakikada Valencia'nın attığı gollerle öne geçti: 2-1. Sarı-lacivertli ekip, oyuna ikinci yarıda giren Papiss Cisse'nin 72. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Süper Lig'de puanını 14'e çıkarırken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya kalacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Gündem

"Türkiye'nin yeri doldurulamaz" demişti... Türkiye dostu liderden ülkeyi sarsan haber

Türkiye'ye gösterdiği dostlukla bilinen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Borisov yaptığı açıklamada, "Ya..
Tamamen kapatılabilir! Vakalar uçtu, alarm verildi
Gündem

Tamamen kapatılabilir! Vakalar uçtu, alarm verildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları zirve yaparken tedbirlere uymayanlar ‘bıkkınlık ve umursamazlık’ psikolojisi içinde. Özellikle 25 yaş v..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay