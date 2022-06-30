Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?
Fenerbahçe hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı biletleri ne kadar kaç TL?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dostluk maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak. Öte yandan karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.
Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:
VİP 420 TL
Batı Alt300 TL
Doğu Alt 240 TL
Batı Üst 150 TL
Doğu Üst 150 TL
Kuzey kale arkası 75 TL
Güney Kale arkası 75 TL