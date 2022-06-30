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Spor Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?
Spor

Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?

Fenerbahçe hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı biletleri ne kadar kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-06-30 23:58:00 -
Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dostluk maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maç bileti ne kadar?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak. Öte yandan karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.

Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:

VİP         420 TL

Batı Alt300 TL

Doğu Alt              240 TL

Batı Üst                150 TL

Doğu Üst             150 TL

Kuzey kale arkası             75 TL

Güney Kale arkası 75 TL

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