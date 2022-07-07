Fenerbahçe-Hull City maçı hazırlık maçı saat kaçta? Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Hull City maçı hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-Hull City maçı Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

Fenerbahçe hazırlık maç sonuçları

Fenerbahçe il hazılık maçını Şkupi takımı ile yaptı. Takımlar sahadan 2-2 eşitlikle bitti. Tirana ile karşılaşan Fenerbahçe bu maçta 4-0 galibiyetle ayrıldı. Al Shamal'ı 4-2 yenen Fenerbahçe, Partizan'ı ise 1-0 yendi.