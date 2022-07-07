Fenerbahçe-Hull City maçı hazırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe-Hull City maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, hazırlık maçlarına devam ediyor. İlk hazırlık maçını Şkupi ile yapan Fenerbahçe, ikinci maçını Tirana, üçüncü hazırlık maçını Al Shamal ile yaptı. Sırbistan ekibi FK Partizan ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Mol Fehervar ile de hazırlık maçına çıkan sarı lacivertli ekip Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Acun Ilıcanı’Nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçına çıkacak.
Fenerbahçe-Hull City maçı hazırlık maçı saat kaçta? Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe-Hull City maçı hazırlık maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-Hull City maçı Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.
Fenerbahçe hazırlık maç sonuçları
Fenerbahçe il hazılık maçını Şkupi takımı ile yaptı. Takımlar sahadan 2-2 eşitlikle bitti. Tirana ile karşılaşan Fenerbahçe bu maçta 4-0 galibiyetle ayrıldı. Al Shamal'ı 4-2 yenen Fenerbahçe, Partizan'ı ise 1-0 yendi.