Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maç ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak. Maçı izlemek isteyen kişiler maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Maç Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak ve TV 8'den ekranlara gelecek olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.