Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Helsinki şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman?
Fenerbahçe’nin Avrupa heyecanı başlıyor. Sarı-lacivertliler play-of turu ilk maçında Helsinki’yi ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Fenerbahçe-Helsinki maçı TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.
Turun rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.