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Spor Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Helsinki şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 09:55:00 -
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin Avrupa heyecanı başlıyor. Sarı-lacivertliler play-of turu ilk maçında Helsinki’yi ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Fenerbahçe-Helsinki maçı TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.

Turun rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

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