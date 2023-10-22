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Spor Fenerbahçe - Hatayspor gol anlatımı
Spor

Fenerbahçe - Hatayspor gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 18:58:00 -
Fenerbahçe - Hatayspor gol anlatımı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

İlk 11'ler

 

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.

 

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

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