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Spor Fenerbahçe hangi teknik adamla anlaştı? Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör kim?
Spor

Fenerbahçe hangi teknik adamla anlaştı? Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör kim?

Fenerbahçe teknik direktör açıklaması | Fenerbahçeliler, pazartesi gününe kitlendi ve açıklanacak teknik direktörü beklemeye başladı. Peki, Fenerbahçe kimle anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:33:00 -
Fenerbahçe hangi teknik adamla anlaştı? Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör kim?

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu. Konu hakkında merakla beklenen bir açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim?

Fenerbahçe hangi teknik adamla anlaştı? Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör kim?

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının yeni teknik direktörünün birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör anlaşmasının yeni sezonu ve gelecek yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapılacağı kaydedildi.

 Yeni teknik direktörün çok yönlü bir değerlendirmeden geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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