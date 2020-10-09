  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:57:28 -
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül özel program dahilinde çalıştı.

Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay